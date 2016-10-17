В Мелитополе состоялись II Православные спортивные игры

В Мелитополе 15 октября прошли II Православные спортивные игры на Кубок Кубков равноапостольного князя Владимира среди благочиний Запорожской епархии УПЦ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из девяти благочинных округов Запорожской епархии. Участники Игр боролись с первенство в пяти видах спорта. В частности, в программу соревнований вошли гиревой спорт, настольный теннис, дартс, масс-реслинг и стритбол.

На торжественном открытии II Православных спортивных игр присутствовали митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и заместитель городского головы Мелитополя Светлана Бойко. Его Высокопреосвященство обратился со словом приветствия к собравшимся и благословил открытие Игр.

После официальной части спортсмены разошлись по спортивным площадкам. На базе детско-юношеской спортивной школы №1 прошли соревнования по масс-рестлингу, дартсу, настольному теннису, а гиревиков принимала спортивная кафедра Таврического агротехнологического университета. Соревнования по стритболу прошли на кафедре физвоспитания Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого.

По результатам соревнований первые места в четырех видах спорта заняли представители Мелитопольского благочиния.

Православные спортивные игры на Кубок Кубков равноапостольного князя Владимира среди благочиний Запорожской епархии УПЦ состоялись 3 октября 2015 года в Мелитополе. В них приняли участие 135 спортсменов из 10 благочинных церковных округов Запорожской епархии. Первое место на соревнованиях в прошлом году также завоевали представители Мелитопольского благочиния.

Фото и материалы газеты “Индустриалка”