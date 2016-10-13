В Киеве на фестивале православного кино "Покров" показали 56 фильмов из 5 стран

12 октября 2016 года состоялось закрытие XIV Международного кинофестиваля «Покров» и награждение призеров. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Церемония награждения призеров конкурса проходила в Киевском доме кино. Награды были представлены во многих номинациях, среди которых награда за лучший документальный, анимационный фильмы и картины долгого и короткого метра, приз зрительских симпатий, гран-при и тому подобное.

В этом году гран-при фестиваля получила картина режиссера Николая Досталя «Монах и бес», которая открывала нынешний форум 9 октября.

Также, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Николай Николаевич Досталь был награжден орденом святителя Николая Чудотворца Украинской Православной Церкви.

Премию памяти выдающегося советского и православного режиссера Сергея Лосева за лучшую режиссуру получили авторы двух лент — Наталья Гугуев «Освященные любовью» и Ирина Васильева «Брат твой Каин». Последняя получила приз зрительских симпатий.

Диплом и денежный приз Андрея Бенкердорфа за особые заслуги в православном кино получил Михаил Шадрин, режиссер фильма «Форпост».

Премию памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира из рук президента фестиваля Андрея Деркача получил автор картины «Первый Православный воздушных Крестный ход в Украине» режиссер Константин Оборин.

Самым юным режиссером, который представил свою работу на кинофоруме, была Горгалёва Ксения в возрасте 8 лет с анимационной картиной «Сахар и соль».

После вручения призов Президент Международного кинофестиваля «Покров» народный депутат Украины Деркач А.Л. официально объявил его закрытие.

Напомним, православный кинофестиваль «Покров» проходил с 9 по 12 октября. Всего в этом году на нем было представлено 56 анимационных, документальных и художественных фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Польши и России.