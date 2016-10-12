На Ровенщине за ночь обокрали четыре храма

В ночь на вторник, 11 октября, украли деньги из четырех церквей разных патриархатов в Березном и в селах Моквин, Каменка и Щекичин.

Об этом сообщили в пресс-службе Национально полиции Ривненской области.

"Около 8:00 утра поступили сообщения от священников трех церквей разных патриархатов о проникновении внутрь храмов неизвестных лиц, которые завладели денежными средствами. Следственно-оперативные группы на местах событий установили, что в Свято-Покровском храме Березного похитили тысячу гривен, в церкви села Моквин - сейф с деньгами в сумме около шести тысяч гривен, а в селе Каменка зафиксировали лишь проникновение. Злоумышленники поперекидывали ящики и, ничего не найдя, исчезли в неизвестном направлении", - сообщил начальник Березновского отделения полиции Андрей Кушик.

Отец Борис, настоятель Свято-Михайловского храма в селе Моквин рассказал, что утром ему стало известно, что за селом нашли выброшенный сейф с бумагами на его храм. Обнаружив сломанные входные двери, он сразу вызвал полицию. Злоумышленники похитили сейф, сломали урну для пожертвований, все остальные вещи на месте. В сейфе находилась внутренняя документация, пять тысяч гривен, а в ящике - около тысячи гривен.

Аналогичным образом проникли и в Свято-Михайловскую церковь села Каменка.

"Ко мне пришли люди и сказали, что обокрали церковь. Приехал в церковь, поставил велосипед и заметил следы. Обойдя здание, увидел, что в центральных дверях вырван замок. И все стало понятно - там уже были воры. На кассе - разбросанные записки, в алтаре открытые тумбочки, но, кажется, все на месте. В церкви были только мелкие деньги, пару гривен", - сообщил староста Свято-Михайловского храма Андрей.

"Период времени, последовательность действий злоумышленников указывают на то, что это были одни и те же лица, которые проникали в культовые сооружения. По части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины возбуждены уголовные производства. Сейчас полицейские проводят следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлениям", - отметили в полиции.

Кроме того, 11 октября в половине восьмого утра в Корецкое отделение полиции пришло сообщение о повреждении входных дверей Свято-Михайловского храма в селе Щекичин. Полицейские установили, что из церкви ничего похищено не было.

Ранее в селе Малая Супоевка Згуровского района Киевщины воры проникли в часовню святого пророка Ильи Украинской православной церкви и вынесли оттуда 15 икон.

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