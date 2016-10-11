Тысячи паломников из Украины посетили святыни Израиля и Иордании (видео)
14:10, 11 октября 2016Общество
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Завершилось многотысячное паломничество на Святую Землю, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви совместно с Паломнической службой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
Информационно-просветительский отдел УПЦ предлагает видеообзор поездки, снятый ТРК “Глас”.
В начале октября тысячи паломников из УПЦ посетили Святую Землю и поклонились святыням, связанным с земной жизнью Спасителя. Верующие с Украины неоднократно имели встречи с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и молились вместе за воскресной Литургией на Гробе Господнем и на Голгофе, месте Распятия Господа нашего Иисуса Христа, в Храме Воскресения Христова.
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