Тысячи паломников из Украины посетили святыни Израиля и Иордании (видео)

Завершилось многотысячное паломничество на Святую Землю, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви совместно с Паломнической службой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Информационно-просветительский отдел УПЦ предлагает видеообзор поездки, снятый ТРК “Глас”.

В начале октября тысячи паломников из УПЦ посетили Святую Землю и поклонились святыням, связанным с земной жизнью Спасителя. Верующие с Украины неоднократно имели встречи с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и молились вместе за воскресной Литургией на Гробе Господнем и на Голгофе, месте Распятия Господа нашего Иисуса Христа, в Храме Воскресения Христова.