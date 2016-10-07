В Киеве появился проспект Соборности и улица Иоанна Павла II
00:10, 07 октября 2016Общество
2484
Фото image.zn.ua
Проспект Воссоединения в Киеве переименован в проспект Соборности.
Как передает корреспондент УНИАН, решение 6 октября поддержали 70 из 88 депутатов Киевсовета.
Также этим решением улица Патриса Лумумбы переименована на улицу Иоанна Павла II, площадь Московская – в площадь Демеевскую.
Решение было принято во исполнение закона о декоммунизации.
Вместе с тем, вопрос переименования Московского моста в мост имени Георгия Фукса был снят с рассмотрения на сегодняшнем заседании Киевсовета, поскольку есть замечания по поводу нового названия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter