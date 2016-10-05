Украинские теологи издали книгу "Славянский библейский комментарий" (видео)

Коллегия украинских теологов и богословов презентовали книгу "Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива". Пресс-конференция по случаю презентации книги состоялась в пресс-центре "Українських Новин".

Президент Евро-Азиатской Акредитационной Ассоциации (ЕААА) и главный редактор издания Сергей Санников отметил, что это уникальное издание, аналогов которому не было более 100 лет.

"В 1903-1913 годах вышла "Толковая Библия" Лопухина, после чего появлялись только переводы с других языков или комментарии на отдельные книги Святого Писания", - прокомментировал он.

По словам Санникова, переводные комментарии не способны полностью удовлетворить отечественного читателя, поскольку мы читаем библейский текст через призму собственной культуры, понимания, взглядов. Санников отметил, что комментарии, собранные в книге, написаны в разных традициях толкования Библии.

"Главный подход к библейскому тексту заключался в том, что бы показать разнообразие различных взглядов, оставаясь в русле достаточно консервативного богословского подхода. При этом мы не обходим острых углов, не пытаемся сделать вид, что не существует различных интерпретаций библейского текста. Мы пытаемся показать эти интерпретации, положив их рядом", - сообщил он.

Как объяснил Санников, авторы Комментария старались уйти от оценочных определений того или иного толкования Библии.

Андрей Юраш, директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, отметил слаженную работу группы из 94-х авторов Комментария.

"Поражает то, что все 94 автора целостно и в одном русле, стилистике написали эти комментарии, пытаясь донести до нас всё свое понимание Библии. И это действительно уникальный подход"- сообщил Юраш.

Виктор Еленский, народный депутат Украины VIII созыва и президент Украинской Ассоциации религиозной свободы в свою очередь рассказал, что уникальность Комментария, презентация которого совпала с юбилейной датой 500-летия Реформации, сложно переоценить.

"Эта книга является своеобразным питательным грунтом на котором будет прорастать Украинская гумонитаристика и даже социальные науки, так как комментарий к Библии, это очень серьезный, солидный и важный вклад для развития и истории, и филологии, и социологии. А еще мне очень приятно, что такое произведение появилось в 500 летие реформации", - подытожил Еленский.

*** "Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива" представляет собой первый однотомный комментарий канонических книг Священного Писания, написанный 94 авторами из евангельских церквей Восточной Европы. Общий объем книги: 1840 с. Реализация проекта Комментария заняла около пяти лет и проходила под эгидой Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации евангельских учебных заведений при поддержке Langham Partnership International, христианской организации, специализирующейся на издании контекстуальных библейских комментариев в различных частях мира.