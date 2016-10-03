В Киеве второй раз за неделю неизвестные надругались над памятником святому князю Владимиру

В ночь с 1 на 2 октября 2016 года в столичном парке “Владимирская горка” неизвестные разрисовали свастикой и надписями памятник святому Владимиру Великому. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Это уже второй акт вандализма за последнюю неделю в отношении скульптурного монумента Крестителю Руси, является старейшим в столице.

Напомним, 26 сентября вандалы вылили красную краску на памятник. По факту порчи монумента полиция открыла производство.

По традиции, у этого памятника в праздник Крещения Руси совершаются церковные и государственные торжества. Бронзовая статуя святого князя Владимира была сооружена в 1853 году. Она достигает 4,4-метровой высоты и стоит на 16-метровом постаменте.