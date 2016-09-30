В Киеве 9 октября откроется ХIV Международный фестиваль православного кино "Покров"

С 9 по 12 октября в Киеве пройдет ХIV Международный фестиваль православного кино «Покров». Темой кинофорума будет «Вера без дел мертва». В этом году на главные призы фестиваля претендуют 56 анимационных, документальных и художественных фильмов.

Церемония открытия фестиваля начнется 9 октября в 17:00 в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко. После окончания официальной части зрители смогут увидеть премьеру художественного фильма «Монах и бес» режиссера Николая Досталя.

Вход по приглашениям.

Всего в этом году на главные призы фестиваля претендуют 56 анимационных, документальных и художественных фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Польши и России.

Просмотры конкурсных работ состоятся в киевском Доме кино (ул. Саксаганского, 6): 10 и 11 октября — с 10.00 до 21.00; 12 октября — с 10.00 до 15.00.

Церемония закрытия и награждение победителей фестиваля «Покров» состоится 12 октября 2016 в 18:00 в Доме кино.

Вход на конкурсные показы и закрытие свободный.

Фестиваль православного кино «Покров» был основан по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимир (Сабодан, +2014) в 2003 году. За 13 лет существования проекта десятки тысяч людей увидели сотни кинокартин, а в 2013 году была организована онлайн-трансляция на сайте фестиваля, благодаря чему православные фильмы посмотрели около 40 тысяч интернет-пользователей.

Со списком конкурсных фильмов можно ознакомиться на сайте фестиваля.