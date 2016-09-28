К 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве открылась выставка "Смертельный путь"

В главном корпусе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка «Смертельный путь», посвященная 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, в основу экспозиции положены фондовые коллекции Мемориального комплекса с привлечением материалов Отраслевого государственного архива СБУ, Государственного архива Киевской области.

Открывая выставку, министр культуры Евгений Нищук отметил, что именно благодаря большому количеству молодежи, присутствующей в музее, можно будет по-новому переосмыслить масштабы трагедии в Бабьем Яру.

«На уроках истории в школах описывают масштабы трагедии и количество погибших, но, именно глядя на подобные инсталляции, осознаешь, насколько реальной была трагедия», - отметил министр.

В экспозиции - более 500 музейных предметов, в частности художественные полотна и вышитые картины на тему Бабьего Яра, аутентичная брусчатка, сундуки и чемоданы, очки, фотографии, часы. Представители цыганской общины предоставили в экспозицию личные вещи, яркие платки, книги. Уникальным экспонатом выставки является также пианино киевлянки Елизаветы Бриксман-Репниной, 32-летней женщины, которую расстреляли в Бабьем Яру. Музыкальный инструмент был передан Историко-мемориальным музеем ”Героизм и Холокост”, играл на нем внук еврея, которому в те жуткие дни чудом удалось спастись.

Отмечается, что документальная часть выставочного проекта раскрывает антисемитскую доктрину нацизма и ее воплощение в Германии, Европе и Украине; механизмы подготовки к широкомасштабным акциям в Бабьем Яру, их ход и попытки скрыть следы злодеяний.

«Впервые музейными средствами освещается геноцид цыган. Комплексы «Праведников Бабьего Яра» представлены через призму дилеммы - рефлекс самосохранения или общечеловеческие принципы. В то же время документально очерчены и негативные эпизоды нашей истории, в частности, помощь оккупантам в так называемом «окончательном решении еврейского вопроса» со стороны местных коллаборационистов», - говорится в сообщении.