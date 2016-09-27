В Киеве вандалы облили красной краской памятник святому князю Владимиру
18:14, 27 сентября 2016Общество
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Неизвестные лица 26 сентября облили красной краской памятник Владимиру Великому на Владимирской горке в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на 112.ua.
В полиции говорят, что вероятно в памятник бросили стеклянную емкость с краской. По факту повреждения памятника правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство».
Каждый год в канун Дня крещения Киевской Руси возле памятника ее крестителю, святому равноапостольному Владимиру, Предстоятель УПЦ вместе с епископатом и духовенством совершает молебен за мир в Украине.
Фото – golos.ua, 112.ua.
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