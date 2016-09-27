В Киеве вандалы облили красной краской памятник святому князю Владимиру

Неизвестные лица 26 сентября облили красной краской памятник Владимиру Великому на Владимирской горке в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на 112.ua.

В полиции говорят, что вероятно в памятник бросили стеклянную емкость с краской. По факту повреждения памятника правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство».

Каждый год в канун Дня крещения Киевской Руси возле памятника ее крестителю, святому равноапостольному Владимиру, Предстоятель УПЦ вместе с епископатом и духовенством совершает молебен за мир в Украине.

Фото – golos.ua, 112.ua.