В Днепре прошла гражданская панихида по погибшим полицейским

В Днепре сегодня в Академическом театре русской драмы имени Горького прошла гражданская панихида по погибшим 25 сентября полицейским Ольге Макаренко и Артему Кутушеву.

Как передает корреспондент УНИАН, проститься с погибшими пришли несколько тысяч жителей города, которые образовали большую очередь.

В гражданской панихиде также приняли участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители города Днепр и Днепропетровской области.

Как сообщил журналистам генеральный прокурор, он извинился перед родными убитых полицейских за то, что не уберегли их детей.

Луценко также сказал, что он полностью поддерживает инициативу МВД по презумпции правоты полицейского. По его словам, убийство двух полицейских является важным вызовом и серьезным уроком как для силовых структур, так и для общества.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что этот мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД ”Торнадо” Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

В Днепре понедельник, 26 сентября, по решению горсовета, объявлен Днем траура по погибшим полицейским.