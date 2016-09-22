Евровидение-2017 планируют открыть на территории Софии Киевской

Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории Софийского собора в Киеве.

Такое решение приняли во время рабочей встречи представителей Европейского вещательного союза (ЕВС), Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также представители Стокгольма, где конкурс проходил в 2016 году, сообщает UA:Первый.

В Софии Киевской по проведению церемонии деталей не знают, зато акцентируют внимание на особых требованиях охраны памятника, который нужно соблюдать.

«Мы не видели ни сценария открытия, нам не сообщали о том, какой будет церемония. Предварительно нам только сказали, что одной из локаций для событий Евровидение-2017 станет София. Но намерения пока остаются просто намерениями. Самое главное – есть четкие памятникоохранные требования. При условии, что проведение церемонии открытия будет соответствовать этим требованиям, мы не будем против, если нет – тут ничего не пройдет», – сообщил руководитель пресс-службы Софии Киевской Алексей Курпас.

На встрече организаторов было запланировано, что проведение церемонии красной дорожки в Киеве весной 2017-го состоится на Софийской площади. Оттуда дорожка будет вести к месту открытия конкурса – территории комплекса Софии Киевской.

Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести именно на территории Софийского собора.

В свою очередь ZIK сообщает о том, что главный редактор газеты «День» Лариса Ившина отметила, что Собор святой Софии премудрости Божией в Киеве – это выдающаяся цивилизационная достопримечательность. Однако около нее очень часто проходят ярмарки и гуляния, что недопустимо устраивать вблизи святыни.