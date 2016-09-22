Впервые в истории Минобразования признало 15 дипломов украинских богословов

В Минобразования Украины состоялись очередные заседания комиссий по государственному признанию документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.

Комиссия МОН по государственному признанию документов о высшем духовном образовании признала дипломы 15 выпускников православных, греко-католических и протестантских высших духовных учебных заведений, сообщает Институт религиозной свободы.

Под председательством заместителя председателя Комиссии Юрия Решетникова члены Комиссии также приняли ряд протокольных решений о критериях признания документов о высшем духовном образовании.

Кроме этого, Комиссия МОН по государственному признанию научных степеней и ученых званий признала 3 диплома кандидата богословских наук, выданных различными духовными учебными заведениями, а также 1 документ о присвоении ученого звания доцента, выданного Киевской православной богословской академией. Заседание прошло под председательством директора Департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрея Шевцова.

Обе Комиссии заседали вместе 20 сентября и распределили между своими членами еще не рассмотренные дела обладателей документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, полученных в высших духовных учебных заведениях, для подготовки заключений по ним. Следующие заседания комиссий МОН запланированы на 25 октября.

Как сообщал ИРС, Кабинет Министров Украины постановлением от 19.08.2015 года №652утвердил Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями.

После чего в июле 2016 года Минобразования создало Комиссию по государственному признанию документов о высшем духовном образовании и утвердило состав Комиссии по государственному признанию документов об ученых степенях и ученых званиях.

Напомним, что Закон Украины «О высшем образовании» № 1556-VII, принятый в июле 2014 года в новой редакции, предусматривает выделение «Богословия» в отдельную отрасль знаний. Также закреплена возможность прохождения высшими духовными учебными заведениями процедуры лицензирования и аккредитации образовательной программы по специальности «Богословие», создание и деятельность аспирантуры, докторантуры, диссертационного совета по отрасли знаний «Богословие».