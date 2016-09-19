Участники саммита ООН одобрили декларацию для защиты беженцев

Участники саммита Организации Объединенных Наций одобрили декларацию для защиты беженцев.

Как сообщает Центр новостей ООН, сегодня в штаб-квартире организации в Нью-Йорке открылся Саммит по вопросам беженцев и мигрантов.

Участники саммита в начале заседания одобрили Нью-Йоркскую декларацию, которая содержит меры по защите лиц, вынужденных спасаться от войн, насилия, последствий стихийных бедствий, бедности и голода.

«Мы заявляем о cвоей глубокой солидарности с миллионами людей в разных частях мира, которые по не зависящим от них причинам вынуждены вместе с семьями покидать свои дома, и выражаем им свою поддержку», - говорится в документе, принятом сегодня на саммите в Нью-Йорке.

В декларации государства-члены пообещали обеспечить защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса. В первоочередном порядке они намерены добиваться улучшения условий в странах происхождения беженцев и мигрантов с тем, чтобы людям не пришлось покидать свои страны. Осуществление положений документа позволит улучшить ситуацию при приеме беженцев и мигрантов на границе и в принимающих их странах.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что надлежащее выполнение принятой сегодня декларации позволит обеспечить защиту всех без исключения беженцев и мигрантов.

«Затянувшиеся конфликты, нарушения прав человека, экономические потрясения, изменение климата и стихийные бедствия заставляют все большее число людей покидать свои дома. На пути в поисках убежища они переживают невероятные страдания», - отмечается в документе.

В сообщении констатируется, что в современном мире больше людей, чем когда-либо, живут не в тех странах, где они родились. Мигранты есть во всех странах мира.

В 2015 году число мигрантов превысило 244 млн человек. Приблизительно 65 млн людей являются вынужденными переселенцами: это более 21 млн беженцев, 3 млн лиц, ищущих убежища, и более 40 млн внутренне перемещенных лиц.

«Когда мы воплотим принятую сегодня декларацию в реальность, то больше детей смогут посещать школу, больше трудоспособных людей смогут без опаски заниматься поиском работы за рубежом, не прибегая к услугам контрабандистов», - заявил генеральный секретарь ООН.

По прибытии в новую страну беженцы и мигранты смогут участвовать в программах по интеграции. Речь идет об обучении языку и обеспечении доступа к образованию. Все дети должны пойти в школу в первые же месяцы после прибытия. В документе говорится о грантах на обучение, о рабочих местах.

«Мы должны по-иному говорить о беженцах и мигрантах. И мы должны говорить с ними. Наши слова и диалог много значат. Вот почему сегодня ООН запускает кампанию «Вместе - уважение, безопасность и обеспечение достоинства для всех»», - подчеркнул Пан Ги Мун.

«Действуя вместе, мы сможем противостоять ксенофобии, и обратить страх в надежду», - добавил генсек ООН.

Он призвал мировых лидеров присоединиться к кампании и пообещать обеспечивать права всех людей, которые были вынуждены по той или иной причине покинуть свои дома в поисках лучшей жизни.

В самой декларации государства-члены ООН решительно осудили акты и проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении беженцев и мигрантов . Лидеры глав государств и правительств заявили, что «разнообразие обогащает любое общество и способствует социальной сплоченности».