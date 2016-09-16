В Киеве почтили память журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей
21:25, 16 сентября 2016Общество
1062
В Киеве на Майдане Незалежности активисты почтили память Георгия Гонгадзе и журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит возле стелы Независимости.
Активисты выложили на земле более двух десятков листов с изображением силуэта Гонгадзе, на которых нанесено “Сначала было слово”. Вокруг каждого из листов расставили и зажгли лампадки.
Заметим, что акция немногочисленная, подавляющее большинство ее участников - это представители центральных украинских СМИ и небольшое число рядовых граждан, которые прогуливались по Майдану Незалежности и из любопытства подошли посмотреть, что происходит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter