В Киеве почтили память журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей

В Киеве на Майдане Незалежности активисты почтили память Георгия Гонгадзе и журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит возле стелы Независимости.

Активисты выложили на земле более двух десятков листов с изображением силуэта Гонгадзе, на которых нанесено “Сначала было слово”. Вокруг каждого из листов расставили и зажгли лампадки.

Заметим, что акция немногочисленная, подавляющее большинство ее участников - это представители центральных украинских СМИ и небольшое число рядовых граждан, которые прогуливались по Майдану Незалежности и из любопытства подошли посмотреть, что происходит.