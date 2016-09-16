В Черкассах около 50 журналистов почтили память погибших коллег

В Черкассах на Соборной площади журналисты местных СМИ почтили память коллег, которые погибли во время выполнения своих служебных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на центральной площади Черкасс около 50 журналистов из различных изданий приняли участие в акции под лозунгом «Сначала было Слово».

Как отметили инициаторы акции, профессия журналиста в Украине является одной из самых опасных - за 25 лет независимости в Украине при выполнении своих служебных обязанностей погибли 67 журналистов. В этом списке есть и несколько черкащан: Игорь Грушецкий, Николай Ракшанов и Василий Сергиенко.

Также сегодня депутаты Черкасского облсовета почтили память погибших журналистов минутой молчания во время очередной сессии.