В Киеве завершены обустройство и реконструкция территории возле фундаментов Десятинной церкви

13сентября были завершены работы по обустройству и реконструкции территории возле фундаментов Десятинной церкви.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Алексея Резникова.

«Сегодня мы видим восстановленную территорию Национального музея. Проект был реализован благодаря меценату Вячеславу Москалевському. Наша миссия, миссия города, была очень проста – не мешать и поддерживать», - отметил Резников.

Он напомнил, что этот проект реализован в три этапа в рамках инициативы «Сделаем вместе!». Первый этап – трассировка фундаментов Десятинной церкви, второй – восстановление ступеней к фундаментам Десятинной церкви на улице Владимирской, третий – восстановление территории Старокиевской горы, открытие парка и смотровой площадки, завершение работы по восстановлению кладки и пешеходных развязок, озеленение территории, установка скамеек и урн, восстановление панорамных видов Киева со смотровой площадки.

Москалевский сообщил, что общая стоимость работ по реконструкции и восстановлению территории составила около 19 млн грн.

В свою очередь председатель общественной организации «Андреевско-Пейзажная инициатива» Марина Соловьева добавила: «Я очень благодарна, что такой проект как «Сделаем вместе!» существует и позволяет неравнодушным киевлянам присоединиться к восстановлению Киева. Я очень надеюсь, что в рамках проекта «Сделаем вместе!» и другие меценаты присоединятся к приведению облика города в надлежащее состояние. У нас есть такие объекты, как Гостиный двор, усадьбы Мурашко, Сикорского и многих других. Я хочу, чтобы неравнодушный, социально ответственный бизнес включился и вместо покупки самолетов и вертолетов восстанавливал значимые места Киева».

Как отмечается, 5 июля завершились работы по ремонту лестницы к фундаментам Десятинной церкви.

Инициатива реализуется при поддержке Киевского городского головы Виталия Кличко и Министерства культуры Украины при участии общественной организации «Андреевско-Пейзажная инициатива».