В Киеве состоится Международный экспертный форум и научная конференция по проблемам религиозной свободы

В Киеве пройдет Международный экспертный форум и состоится Международная научная конференция по проблематике религиозной свободы.

Общественный фонд «Открытая позиция» (Киргизия) приглашает все заинтересованные стороны на Международный экспертный форум обсудить подходы к регулированию свободы религии и убеждений, которые формируются в Центральной Азии под влиянием глобальных процессов, организаций безопасности (ОДКБ, ШОС) и местных факторов.

По мнению организаторов, данные тенденции представляют интерес для моделирования процессов на конфликтных территориях Украины, где сегодня влияет Российская Федерация. С другой стороны, Украина может показать либеральный подход к регистрации и регулированию деятельности религиозных общин, что складывает положительный опыт межконфессионального взаимодействия.

В работе Форума примут участие эксперты, правозащитники, представители общин и академического сообщества из Украины, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Грузии и России. К участию в мероприятии также присоединятся представители международных организаций – Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Специальный докладчик по вопросам свободы религии и убеждений Совета по правам человека ООН, Норвежский Хельсинкский Комитет.

Международный экспертный форум «Свобода религии и убеждений в условиях современных вызовов» состоится 14-15 сентября в помещении КНУ им. Т.Г.Шевченко.

В свою очередь, отделение религиоведения Института философии им. Сковороды НАН Украины приглашает принять участие в Международной научной конференции «Религиозная свобода на перекрестке эпох, стран и культур», которая состоится 16-17 сентября.

Помимо пленарного заседания конференция предполагает дискуссии во время тематических сессий: свобода совести в её сущности и разнообразии выражения; религиозные процессы в многообразии форм их проявления; конфессиональная жизнь в многообразии его течений; политико-правовое регулирование религиозной сети Украины.

irs.in.ua