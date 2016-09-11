Большинство украинцев за запрет однополых браков, разврата на телевидении и распространения наркотиков

Согласно результатам исследования Аналитического центра RATING Pro Украинцы демонстрируют все большую приверженность к консервативным моральным устоям, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт исследовательского центра

Согласно результатам исследования RATING Pro, Украинцы в течение 2012-2016 годов стали более консервативными в своих взглядах, а самого большого запрета, на их взгляд, требуют доступ к легким наркотикам, однополые отношения, свободная продажа оружия и проституция.

Негативное отношение украинцев к однополым отношениям возросло во всех социально-демографических группах. Почти 70% респондентов считают, что такие отношения нужно полностью запретить в Украине, 15% полагают, что их следует существенно ограничить и только 8% выступают против любых ограничений.

Так же негативно относится подавляющее большинство украинцев (почти 80%) к показу по телевидению фильмов эротического характера. Почти половина опрошенных (46%) выступают за полный запрет такого телеконтента, а 32% считают, что его следует ограничить.

Более половины опрошенных, 53% респондентов выступают за полный запрет проституции в Украине. Почти столько же украинцев (52%) негативно относятся к абортам. 25% опрошенных высказались за полный запрет абортов, а 27% — считают, что стоит их существенно ограничить.

Абсолютное большинство опрошенных (85%) выступают за полный запрет легких наркотиков в Украине, 10% согласны на существенные ограничения и только 3% считают, что нужно не ограничивать доступ к таким веществам.

По заказу Аналитического центра RATING Pro опрос провела Социологическая группа «Рейтинг». В течение 21-28 июня 2016 было опрошено 2200 респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности составляет не более 2.1%.