18 сентября в Киеве пройдет празднование Всенародного Дня отца

В воскресенье, 18 сентября на центральной улице Киева - Крещатике возле Главпочтамта состоится празднование Всенародного Дня отца в Украине, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-центр движения «Все вместе!».

Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к вопросам ответственного отцовства, поддержка мужчин, которые посвятили себя семье, способствование формированию в украинском обществе ответственного отношения к родительству и привлечение сильной половины к воспитательному процессу. Праздник организуется МОО «Международный центр отцовства» в партнерстве с Киевской городской государственной администрацией.

Программа празднования Дня Отца предусматривает игровые и образовательные площадки, интерактивные развлечения и концертную программу. Предполагается, что в официальной церемонии открытия праздника примут участие киевский городской председатель Виталий Кличко, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, государственные и общественные деятели. Во время мероприятия можно будет записаться на образовательную программу «Клуб отцов» от «Международного центра отцовства» и городской службы по делам семьи и молодежи. Кульминацией праздника станет салют из 5000 цветных шариков.

Как отметили организаторы, сегодня в Украине 45% детей до 16 лет живут без биологического отца. Еще больше детей страдает эмоционально и духовно от отсутствия папы, что отрицательно сказывается на благополучии детей и семьи в целом. По официальным данным, в стране более 73 000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и около 150 000 беспризорных детей. На два брака приходится один развод, причем, до 50% бракоразводных процессов касается семей с детьми. Каждая пятая семья является неполной, к тому же в 90% случаев сыновей и дочерей воспитывает мать-одиночка.

Социологические исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки, свидетельствуют о чрезвычайно негативных последствиях такой ситуации. При отсутствии отца в 35 раз увеличивается вероятность побега из дома, в 20 раз вероятность того, что дети окажутся в тюрьме, в 10 раз возрастает вероятность того, что они станут наркозависимыми, в 5 раз увеличивается вероятность совершения самоубийства.

День Отца - это ежегодный праздник в честь всех отцов, который отмечают в более чем 52 странах мира. В Украине Всенародный День отца будет отмечаться уже восьмой год подряд. На сегодня эта инициатива широко поддержана общественными организациями в большинстве областных центров Украины.

Справка:

МОО «Международный центр отцовства» - это негосударственная неприбыльная организация, основанная в 2003 году с целью положительного влияния на состояние семьи в современном обществе через привлечение мужчин к ответственному отцовству.

В 2007 году «Международный центр отцовства» основал общественную инициативу по празднованию в Украине Дня Отца, объединив вокруг этого праздника более 70-ти общественных и религиозных организаций по всей стране. Начиная с 2009 года, третье воскресенье сентября стало на общественном уровне статуса Всенародного Дня отца и ежегодно отмечается в Киеве и областных городах Украины. В частности, в 2015 году в мероприятиях по празднованию на Майдане Независимости и парка Победа приняли активное участие около 14 000 киевлян.