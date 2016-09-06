В Большой лаврской колокольне 7 ноября объявят победителей акции "7 чудес Украины: исторические города и городки"

Подведение итогов и объявление победителей всеукраинской акции «7 чудес Украины: исторические города и городки» состоится в День украинской письменности и языка, 9 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя оргкомитета акции «7 чудес Украины» Николая Томенко.

Перенос даты с сентября связан с тем, что в оргкомитет поступили обращения местных общин городов-участников финала акции, которые заинтересованы представить журналистам и общественности свои города как можно лучше. Поскольку все презентации городов невозможно успеть провести до конца сентября, оргкомитет принял решение отложить объявление победителей до ноября. Таким образом, интернет-голосование продлится по 7 ноября.

Торжественная церемония награждения победителей акции состоится в Киеве, в Большой Лаврской колокольне на территории Киево-Печерской лавры, которая вошла в 7 историко-архитектурных чудес Украины, говорится в сообщении.