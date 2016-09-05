Сегодня на Тернопольщине День траура по погибшему в АТО воину

В Тернопольской области 5 сентября объявлено Днем траура по погибшему в АТО земляку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Степан Барна.

В распоряжении указано, что траур объявляется в связи с гибелью в зоне проведения антитеррористической операции жителя села Зеленче Теребовлянского района Тернопольской области, военнослужащего воинской части 1428 артиллерийской батареи Николая Шевченко.

В знак скорби по погибшему в День траура будет приспущен Государственный Флаг Украины с траурной лентой на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории области.

Также на Тернопольщине поручено отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований и внесены соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач Тернопольской областной государственной телерадиокомпании.