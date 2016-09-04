В Одесской области проходит Всеукраинский болгарский собор

В Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня проходит 7-й Всеукраинский болгарский собор (собрание).

Как сообщили УНИАН в Ассоциации болгар Украины, которая является организатором мероприятия, данный собор приурочен к 25-летию независимости Украины и считается главным социально-культурным событием диаспоры.

В старинной Аккерманской (Белгород-Днестровской) крепости, по предварительным данным, собралось порядка 10 тыс. человек. Цель мероприятия - сохранение и развитие традиций, приумножение исторических, культурных и образовательных достижений болгарского этноса в Украине.

Отмечается, что в программе собора - театрализованные представления с участием кукеров – болгарских карнавальных героев, гала-концерт 50 народных ансамблей Украины, Молдовы и Болгарии, демонстрация болгарского декоративно-прикладного искусства и дегустация болгарской национальной кухни, состязания воинов-богатырей.

Среди гостей собора - депутаты Европарламента, Верховной Рады Украины, Народного собрания Болгарии, руководители дипломатических представительств, главы регионов Украины и Молдовы, представители национально-культурных объединений Одесчины, а также звезды украинской и болгарской эстрады Екатерина Бужинская, Веселин Маринов и Илия Луков.

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении участникам, гостям и организаторам Всеукраинского болгарского собора отметил, что это мероприятие объединяет болгарскую общину, способствует сохранению ее исторического и духовного наследия, этнической самобытности.

«Болгары Украины по праву занимают одно из ведущих мест в нашей многонациональной семье. Сегодня ваш самоотверженный труд является весомым вкладом в развитие нового европейского государства. Искренне благодарен вам за патриотизм и последовательную государственную позицию», - говорится в поздравлении, обнародованном на сайте главы государства.