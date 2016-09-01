Ученый с помощью пирометра зафиксировал температуру Благодатного огня сразу же после схождения

Температура Благодатного огня в первые минуты после его схождения составляет около 40 градусов Цельсия, поэтому им можно умываться и он не обжигает, сообщил в интервью РИА Новости глава Объединения православных ученых, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Воронежской области протоиерей Геннадий Заридзе.

«С помощью пирометра я зафиксировал температуру Благодатного огня сразу же после схождения: этим огнем умылся (не опаляет!) и сразу же замерил его температуру у себя и у соседей, которые были с огнем рядом, — и среднестатистическая температура была 42 градуса Цельсия. Когда через 15 минут я вновь измерил температуру, она была уже 320 градусов Цельсия», — сказал священник, который много лет занимается изучением чудес естественнонаучными методами.

Для измерения температуры Благодатного огня Заридзе использовал пирометр, который при помощи бесконтактного инфракрасного термометра измеряет температуру поверхности объекта. Объектом стала серебряная пластина шириной пять миллиметров и толщиной один миллиметр. Поскольку серебро — это один из самых теплопроводных металлов, пластина, помещенная в огонь, мгновенно приобретает температуру пламени.

Заридзе посетил Святую Землю в апреле нынешнего года на Пасху по приглашению Фонда Андрея Первозванного и по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.

«У меня нет сомнений, что Благодатный огонь — это явление Божией благодати, что он является определенной милостью Божьей грешному миру для поддержания и укрепления веры», — отметил священник в интервью РИА Новости. Он добавил, что известны случаи исцеления во время схождения Благодатного огня.

Священник рассказал, что в 2008 году ученый из РНЦ «Курчатовский институт» Андрей Волков приехал на схождение огня и привез с собой прибор, который фиксировал разные спектры электромагнитного излучения. И он первым, еще до того, как патриарх вышел с Благодатным огнем к народу, узнал по показаниям приборов о том, что огонь сошел, поскольку приборы зафиксировали мощнейший электроразряд.

pravoslavie.ru