В Киеве почтили память погибших год назад возле ВР бойцов Нацгвардии

В Киеве возле здания Верховной Рады почтили память 4 погибших в результате теракта 31 августа 2015 года бойцов Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, командующий НГУ Юрий Аллеров в выступлении перед бойцами Нацгвардии и полиции сказал, что эта потеря для Национальной гвардии невосполнима.

«Это недопустимо, чтобы в мирной обстановке гибли правоохранители. Никто не имеет права оскорблять работника правоохранительных органов - это государственный человек, гражданин Украины. Он охраняет покой государства, спокойствие самого народа”», - подчеркнул он.

В свою очередь народный депутат Андрей Тетерук уверил, что виновные в теракте понесут наказание. “Я хочу заверить: никто не избежит наказания - ни те, кто убивает наших людей-собратьев на востоке, ни те, кто совершает теракты”.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении тогда гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения “Сич” МВД Украины Игоря Гуменюка.