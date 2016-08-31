В Одессе почтили память жертв крушения парохода "Адмирал Нахимов" по случаю 30-й годовщины трагедии

В Одессе сегодня, 31 августа, в день 30-й годовщины крушения пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» почтили память жертв трагедии.

Как передает корреспондент УНИАН, на Одесском морском вокзале собрались оставшиеся в живых пассажиры последнего рейса лайнера, моряки, а также родственники погибших.

Всего в мероприятии приняли участие до 100 человек. Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв морской катастрофы, возложили цветы к мемориальной плите, установленной на здании морского пассажирского комплекса Одесского порта.

«Тридцать лет тому назад произошла трагедия, которая унесла сотни человеческих жизней, в том числе и 23-х детей. Мы должны помнить о ней еще и потому, что это - горький урок того, к чему может привести обычная человеческая халатность. Море не прощает безразличия, бездеятельности, всего того, что категорически нельзя допускать, управляя таким транспортным средством, каким является судно. Потому наша организация ежегодно собирается здесь 31 августа, считая своим долгом помянуть погибших, почтить их память, выразить соболезнование их семьям», - сказал председатель организации ветеранов флота ЧМП, член правления Ассоциации морских капитанов Одессы Олег Пастернак.

Справка УНИАН. 31 августа 1986 года в 23.20 крупнейший пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» потерпел крушение и затонул, столкнувшись в Цемесской бухте с грузовым судном, балкером «Петр Васев».

Это произошло в 15 км от Новороссийска (РФ), на расстоянии 4 км от берега. Погибли 423 из 1234 человек, находившихся на борту парохода - представители почти всех республик бывшего Советского Союза. Согласно официальным данным, больше половины от общего числа погибших пассажиров и членов экипажа - граждане Украины.

Оба упомянутых судна входили в состав Черноморского морского пароходства, портом их приписки была Одесса.

В лабиринтах затонувшего парохода, лежащего на дне Цемесской бухты, до сих пор покоятся останки 65 человек, которых не смогли поднять в дни поисковых работ 1986 года.