В Ивано-Франковске состоялось шествие в память о погибших под Иловайском

В Ивано-Франковске сегодня прошло шествие в память о погибших в Иловайском котле два года назад.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала в кафедральном соборе Святого Воскресения состоялась божественная литургия по погибшим защитникам Украины. В службе приняли участие воины АТО, которые съехались со всей области, их семьи, а также родственники погибших в Иловайске бойцов.

После литургии началось шествие по улицам города к Мемориальному скверу, где возле могил погибших зажгли свечи и почтили память минутой молчания.

Вместе со всеми в колонне шли председатель областного совета Александр Сыч и заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Пасичняк.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.