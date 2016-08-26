На Полтавщине, в школе, строители раскопали древнюю церковь

В Полтаве, в подвалах бывшей 14-й школы, где началась реконструкция, обнаружили нижний храм Свято-Покровской церкви, построенной в 1845 году. Древнюю фреску нашли строители во время земляных работ в Кременчуге, сообщает Громадське.TV.

По словам епископа Кременчугского и Лубенского УПЦ Николая, на фреске может быть изображение Архистратига Михаила.

По его версии, в нижнем храме могли крестить младенцев и отпевать усопших. Другие сведения появятся после тщательной обработки полученных образцов городскими властями, краеведческим музеем и историческим отделом Кременчугской епархии.

Сейчас в разрытом котловане видны остатки фундамента из каменного бута, кирпичные арочные перекрытия.

Городской голова Кременчуга сообщил, что следует сохранить это наследие, сделать музей или хотя бы музейную комнату.

По материалам полтавского сайта "Трибуна"