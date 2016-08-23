В Европе сегодня чтят память жертв тоталитарных и авторитарных режимов

23 августа в странах Европейского Союза состоится общеевропейский День памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов.

В этой связи первый вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс, еврокомиссары Вера Юрова и Тибор Наврачич выступили сегодня в Брюсселе с совместным заявлением, передает собственный корреспондент УНИАН.

Они напомнили, что 23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский союз подписали пакт Молотова-Риббентропа. «Это положило начало одному из самых мрачных периодов в новейшей истории нашего континента, который при тоталитарных режимах принес депортацию, пытки и убийства десятков миллионов людей. В то время, когда окончание Второй мировой войны ознаменовало поражение нацистского режима, много европейцев Центральной и Восточной Европы продолжали страдать от других тоталитарных режимов», - заявили европейские чиновники.

Представители Еврокомиссии отметили, что завтра, спустя 77 лет после подписания пакта, в Европе будут чествовать память всех жертв тоталитарных и авторитарных режимов, «которые в 20 веке нанесли Европе шрамы». «Общеевропейский День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов сохраняет живую память о жертвах и отдает им должное. Это поминание также помогает нам вспомнить уроки, извлеченные из этого темного раздела в европейской истории», - отметили они.