Сегодня ночью на Ровенщине обокрали Свято-Вознесенский храм села Верхов Острожского района. Об этом утром в полицию сообщил 26-летний священник церкви, как пишет Charivne.info.

Как выяснили правоохранители на месте происшествия, вор проник в помещение, повредив входную дверь.

Из храма злоумышленник похитил вино и пожертвования прихожан из ящика. Сколько именно денег там было, священник не знает.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение. Полицейские проводят дальнейшие следственные действия и устанавливают личность злоумышленника.