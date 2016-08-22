Под самым большим храмом Дрогобыча завершены археологические раскопки

В городе Дрогобыч, что на Львовщине, в начале августа завершились археологические раскопки под колокольней Костела Святого Бартоломея. Отчет о находках будет направлен в Институт археологии Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает "Дивись.Info".

Среди находок нынешних раскопок: денежные монеты крейцары, боратики конца XVIII века, пули, одна серебряная монета, датированная 1661 годом, элементы изделий вроде современной бижутерии, черепки кувшинов.

Поисками занималась группа под руководством декана Исторического факультета Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко Леонида Тимошенко. Также в ее состав вошли его помощники-преподаватели, в частности доцент Богдан Лазорак, Василий Менько, Роман Мисько.

В прошлом году так же возле башни-колокольни костела Святого Барталомея студенты-практиканты во время раскопок отыскали стрелковое оружие, черепки от кувшинов, монеты. Все эти вещи оказались в местном краеведческом музее.