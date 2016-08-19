В Житомире начался международный фестиваль «Песенный спас», который продлится по 21 августа.

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, 2-й Житомирский международный фестиваль «Песенный спас» проходит в летнем театре «Ракушка» в Житомирском парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Сегодня в Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера начался просмотр конкурсной программы фестиваля.

Вечером в летнем театре «Ракушка» пройдет праздничный концерт по случаю открытия фестиваля. Гала-концерт состоится там же 20 августа.

В рамках фестиваля в Житомирском городском парке культуры и отдыха будет действовать «Фестивальный городок» с выставками, мастер-классами, ярмарками и т.п. Вчера вечером торжественно открылась художественная выставка в Доме украинской культуры.

В мероприятии принимают участие известные украинские и зарубежные исполнители.

Фестиваль посвящен памяти известного украинского поэта и исполнителя Владимира Шинкарука и начался в день его рождения. В программе прозвучат его песни.

Главным организатором этого мероприятия выступила дочь Шинкарука, заслуженная артистка Украины Ирина Шинкарук. Она ведет сегодняшний концерт.

Фестиваль назвали в честь яблочного Спаса, который православные христиане празднуют сегодня, 19 августа.

Как сообщал УНИАН, Владимир Шинкарук - поэт, прозаик, композитор, бард-исполнитель. Профессор Житомирского государственного университета им. Ивана Франко. Почетный гражданин Житомира. Родился 19 августа 1954 года в Ружинском районе Житомирской области. Как автор и исполнитель бард побеждал на многих музыкальных фестивалях и конкурсах, выступал с концертами в Польше, Словакии, Венгрии, Германии, Франции, США. Умер 6 декабря 2014 года от тяжелой болезни.