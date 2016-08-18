На Черниговщине разбирают деревянную церковь XVIII века

Храм планируют перевозить в Пирогов, вот только столичный музей принимать его еще не согласился. Брус за брусом разбирают деревянную церковь XVIII века в Городище на Черниговщине. Ее фрагменты грузят на прицепы и вывозят, как считают местные жители, в столичный музей народной архитектуры в Пирогово, сообщает «Общественный корреспондент».

Реставраторы работают профессионально: на каждый брус вешают бирку с порядковым номером, который записывают в специальные документы. Затем церковь, как конструктор, соберут снова, но уже в другом месте. Местные жители наблюдают за действиями специалистов и рассуждают, как остановить вывоз их святыни.

«Это большой грех - вывозить церковь из села», - считают люди, которые в этом храме венчались, крестились ли отпевали родных. Последний раз богослужение в храме было в 1960-х годах. Потом в нем хранили зерно, а впоследствии церковь вообще пустовала. Она построена без единого гвоздя по специфической технологии. На ее стенах сохранились росписи, датированные 1763 годом. Эксперты убеждают, что без правильного ухода памятник можно просто потерять навсегда.

«Здесь священник был, как мы только начинали работу. Так он за то, чтобы ее перевозить. Потому что здесь с ней ничего не будет. Еще год-два и все - вон на куполе уже гниль», - объясняет прораб Василий Самокищук.

Местные жители выступают за реставрацию, но на месте. «Я не знаю, имела ли право наша община таким образом ее отдать или продать. Я думаю, надо было опросить людей», - считает жительница с. Городище Агнесса Сыта.

Сельский голова объясняет, что церковь попала в перечень объектов на перенос, утвержденный Кабмином. «Сессия сельского совета позволила. Дело в том, что церковь эта на балансе ни у кого не стояла. Мы всех звали из разных патриархатов - на баланс никто не взял», - пояснил Сергей Краевенко.

В то же время в самом Пирогово уверяют, что решение о передаче церкви музея еще не утверждено. Принимать строительные материалы они не готовы.

«В Пирогово пока такой информации нет. Ну, во-первых, нет решения научного совета, в каком месте эту церковь размещать, в случае чего. Пока что нет», - пояснила пресс-секретарь Национального музея народной архитектуры и быта Украины Елена Зеленко. Жители Городища возмущаются, зачем тогда было начинать демонтаж. И призывают его заморозить, а сами планируют искать деньги на возрождение храма, чтобы оставить его в селе.