Священника УПЦ КП подозревают во взяточничестве

13:11, 17 августа 2016
Общество
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СБУ здійснює затримання підозрюваного. Фото: charivne.info

В Ривном 16 августа на взятке был задержан Зорянский сельский голова Михаил Олейник - непосредственно во время получения 500 тысяч гривень. Об этом сообщает charivne.info.

Как оказалось, это бывший настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ КП в селе Старожуков Ривненского района. Зорянскую сельскую раду, в которую входит 11 населенных пунктов, где проживает почти 12 тысяч человек, он возглавил в мае прошлого года.

По информации источников, задержанный за неправомерную выгоду обещал решить земельные вопросы.

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