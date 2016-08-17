Священника УПЦ КП подозревают во взяточничестве

В Ривном 16 августа на взятке был задержан Зорянский сельский голова Михаил Олейник - непосредственно во время получения 500 тысяч гривень. Об этом сообщает charivne.info.

Как оказалось, это бывший настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ КП в селе Старожуков Ривненского района. Зорянскую сельскую раду, в которую входит 11 населенных пунктов, где проживает почти 12 тысяч человек, он возглавил в мае прошлого года.

По информации источников, задержанный за неправомерную выгоду обещал решить земельные вопросы.