Священника УПЦ КП подозревают во взяточничестве
13:11, 17 августа 2016Общество
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СБУ осуществляет задержание подозреваемого. Фото: charivne.info
В Ривном 16 августа на взятке был задержан Зорянский сельский голова Михаил Олейник - непосредственно во время получения 500 тысяч гривень. Об этом сообщает charivne.info.
Как оказалось, это бывший настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ КП в селе Старожуков Ривненского района. Зорянскую сельскую раду, в которую входит 11 населенных пунктов, где проживает почти 12 тысяч человек, он возглавил в мае прошлого года.
По информации источников, задержанный за неправомерную выгоду обещал решить земельные вопросы.
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