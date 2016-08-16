Историки создали карту сакральных памятников Тернопольщины (фото)

В Тернополе презентовали карту “Сакральные памятники Тернопольщины”, сбор информации для которой и ее изготовление осуществляли магистры исторического факультета ТГМУ им. В. Гнатюка.

"Тернопольщина – край, наделенный Божьей благодатью. Здесь сохранилось больше всего в Украине памятников сакрального искусства. Духовные святыни области много лет привлекают паломников различных христианских конфессий не только из Украины, но и из-за рубежа", - пишет сайт ternopil.te.ua