Историки создали карту сакральных памятников Тернопольщины (фото)
21:54, 16 августа 2016Общество
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В Тернополе презентовали карту “Сакральные памятники Тернопольщины”, сбор информации для которой и ее изготовление осуществляли магистры исторического факультета ТГМУ им. В. Гнатюка.
"Тернопольщина – край, наделенный Божьей благодатью. Здесь сохранилось больше всего в Украине памятников сакрального искусства. Духовные святыни области много лет привлекают паломников различных христианских конфессий не только из Украины, но и из-за рубежа", - пишет сайт ternopil.te.ua
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