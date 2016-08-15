Автобус с паломниками избежал лобового столкновения и перевернулся, 5 человек пострадали

В Хмельницкой области перевернулся микроавтобус с паломниками из Кировограда, травмированы пять человек.

Возле села Скаржинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области перевернулся микроавтобус Volkswagen LT, который вез паломников из Кировограда в Почаев.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы областной полиции Инна Проник, сегодня, 15 августа, около 08:00 во время движения в транспортном средстве сломалась рессора и 37-летний водитель, чтобы избежать лобового столкновения, направил автомобиль на обочину, где он перевернулся.

Согласно предварительным данным, травмированы пять человек, в числе которых один ребенок, 2004 года рождения. У девочки диагностировали политравму. Все пострадавшие доставлены в Хмельницкую областную больницу, где сейчас их осматривают врачи.

В общей сложности, в автобусе было 18 пассажиров.