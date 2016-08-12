В Закарпатской области подростки-грабители храмов нанесли ущерб на 30 тысяч гривен

Следственный отдел Хустского отдела полиции установил личности подозреваемых в серии краж из храмов райцентра, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, передает Uzhgorod.net.ua.

Весной неизвестные из церкви одной из местных религиозных общин похитили 300 подарочных пакетов с надписью «Христос Воскрес» и электрогитару «Yamaha 128» в черном чехле. Ущерб оценен в 31 600 гривен. В июле подобная кража произошла в другой церкви, оттуда вынесли деревянный ящик для пожертвований. В обоих случаях воры повредили церковное имущество для того, чтобы обеспечить себе свободное проникновение внутрь.

Следствие показало, что к обеим кражам причастны одни и те же лица. Злоумышленниками оказались 20-летний житель города Хуст и несовершеннолетний, 16-летний юноша из пгт. Вышково. Вещественные доказательства изъяты частично. В отношении совершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.