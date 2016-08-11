В Украине за семь месяцев в ДТП погибли более 1 тыс 760 человек и почти 19 тыс травмированы

В Украине за семь месяцев текущего года зарегистрировано более 85 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1 тыс. 761 человек и почти 19 тыс. травмированы.

Об этом заявил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич сегодня на пресс-конференции по случаю старта Месячника безопасности дорожного движения, который продлится в государстве с 12 августа по 12 сентября, сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения Нацполиции.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, количество ДТП возросло на 19%. Каждая пятая авария – с пострадавшими.

Бабич констатировал, что основными причинами ДТП с пострадавшими являются превышение скорости, управление в нетрезвом состоянии и нарушение правил маневрирования. Поэтому именно на эти нарушения будет направлено внимание полицейских в ходе Месячника безопасности дорожного движения.

Отдельный аспект - пассажирские перевозки, подчеркнул Бабич и добавил, что сейчас организовано сотрудничество Нацполиции и Укртрансинспекции, совместные наряды которых должны проконтролировать техническое состояние транспортных средств и законность права перевозки.

Особое внимание уделят также недопущению управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, подчеркнул начальник ДПД.

По его словам, в текущем году по вине нетрезвых водителей автомототранспорта количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 41,89%. «И хотя недавно ответственность за этот вид нарушений значительно возросла, существенных изменений к лучшему пока нет», - отметил Бабич.

Кроме того, он сообщил, что во время Месячника увеличат количество нарядов, заступающих на службу, особенно на стационарных постах. При необходимости в службы планируют привлекать подразделения Национальной гвардии.