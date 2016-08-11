В Сумской епархии УПЦ помогают исправлять трудных подростков необычным способом
16:02, 11 августа 2016Общество
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Фото: depo.суммы
В Сумской области для несовершеннолетних, состоящих на учете Лебединского райотдела уголовно-исполнительной инспекции, устроили экскурсию в храм
По случаю религиозных праздников и с целью духовного воспитания несовершеннолетних, состоящих на учете Лебединского районного отдела уголовно – исполнительной инспекции провели познавательную экскурсию в местный Вознесенский храм Украинской Православной Церкви, сообщает Depo.Суммы со ссылкой на пресс-службу Лебединской горсовета.
Отец Роман провел для подростков экскурсию по храму, рассказал о церкви и ее роли в жизни человека, о силе и пользе молитвы.
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