В Сумской епархии УПЦ помогают исправлять трудных подростков необычным способом

В Сумской области для несовершеннолетних, состоящих на учете Лебединского райотдела уголовно-исполнительной инспекции, устроили экскурсию в храм

По случаю религиозных праздников и с целью духовного воспитания несовершеннолетних, состоящих на учете Лебединского районного отдела уголовно – исполнительной инспекции провели познавательную экскурсию в местный Вознесенский храм Украинской Православной Церкви, сообщает Depo.Суммы со ссылкой на пресс-службу Лебединской горсовета.

Отец Роман провел для подростков экскурсию по храму, рассказал о церкви и ее роли в жизни человека, о силе и пользе молитвы.