Церковный грабитель в Никополе осужден на 7 лет

Правоохранители достаточно быстро раскрыли это преступление, а на днях состоялся суд. Фемида «решила», что разбойник проведет за решеткой ближайшие 7 лет своей жизни, сообщают Nikopol News.net. К тому же он лишится всего имущества.Свою вину никопольчанин полностью признал.

В марте текущего года житель города Никополя совершил разбойное нападение на церковь. Изначально в его планах было ограничиться воровством, но обстоятельства сложились иначе.

Злоумышленнику было известно, что в помещении Кресто-Воздвиженской церкви находится телевизор. За ним он и пришел. Но в храме оказалась женщина, охранявшая его. Преступник приставил к ее горлу отвертку, заставив молчать.

Забрал технику, а женщину привязал к стулу.