Антониевы пещеры: прикосновение к тайне (видео)

14:41, 09 августа 2016
Общество
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Антонієві печери

Антониевы пещеры – один из самых известных архитектурных памятников Чернигова.

Почти тысячу лет назад их основателем стал великий православный подвижник – преподобный Антоний Киево-Печерский.

Сегодня пещеры – это не только христианская святыня, но и сложный лабиринт, глубина которого достигает пятнадцати метров. От бывшего монашеского укрытия берет свое начало яркий образец украинского барочного зодчества – Троице-Ильинский монастырь.

А древние подземелья хранят множество тайн, большинство из которых до сих пор не разгаданы.

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