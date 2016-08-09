Антониевы пещеры: прикосновение к тайне (видео)
14:41, 09 августа 2016Общество
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Антониевы пещеры
Антониевы пещеры – один из самых известных архитектурных памятников Чернигова.
Почти тысячу лет назад их основателем стал великий православный подвижник – преподобный Антоний Киево-Печерский.
Сегодня пещеры – это не только христианская святыня, но и сложный лабиринт, глубина которого достигает пятнадцати метров. От бывшего монашеского укрытия берет свое начало яркий образец украинского барочного зодчества – Троице-Ильинский монастырь.
А древние подземелья хранят множество тайн, большинство из которых до сих пор не разгаданы.
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