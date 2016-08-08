Священник УПЦ намерен стать первым человеком, опустившимся во второе глубочайшее место на Земле

Знаменитый путешественник-священник УПЦ Федор Конюхов и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров намерены стать первыми людьми, осуществившими погружение в желоб Тонга в Тихом океане, являющийся вторым глубочайшим местом на Земле, сообщает РИА Новости.

"Самая глубокая (точка Мирового океана) Марианская впадина, но есть еще Тонга, туда никто никогда не погружался. Была всего одна попытка, американцы недавно спустили свой аппарат беспилотный, и он пропал там. Это считается сложнее, чем Марианская впадина… и мы хотим с Артуром Николаевичем погрузиться", – сказал Конюхов.

Желоб Тонга находится в Тихом океане, его наибольшая глубина составляет 10,9 тысячи метров, что является наибольшей глубиной мирового океана в Южном полушарии и вторым по глубине местом на земле после Марианской впадины.

Как ранее сообщил Конюхов РИА Новости, он вместе с Чилингаровым намерен в 2019 году изучить Марианскую впадину, точно измерив ее глубину на подводном аппарате. Марианская впадина — океанический желоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле, его глубина превышает 11 километров. Обитаемые батискафы погружались на дно впадины в 1960 и в 2012 годах.

В конце июля Конюхов установил мировой рекорд кругосветного путешествия на воздушном шаре "Мортон". Ему удалось завершить кругосветку чуть более чем за 11 дней. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Стиву Фоссету, который обогнул планету на воздушном шаре за 13 дней. За время путешествия Конюхов установил еще несколько рекордов, в частности рекорд высоты полета, который составил 10600 метров (выше 11 тысяч метров по показаниям приборов в гондоле).