В сельской церкви на Львовщине нашли оружие

В Сколевском районе на Львовщине в церкви обнаружили пистолет с патронами. Оружие нашли во время замены пола в храме. Об этом сообщает Zaxid.net.

Пистолет «ТТ» с магазином и патронами передал работникам Сколевского отделение полиции настоятель церкви, он же и сообщил, что пистолет нашли во время ремонтных работ, информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Оружие покрыто ржавчиной и не имеет визуальных признаков года и места выпуска. Его направили на экспертизу. Правоохранители устанавливают его происхождение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (хранение в... передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ), что наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.