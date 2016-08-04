В Мелитополе будет новый православный храм

Вчера, 3 августа, архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука выбрал и утвердил проект храма имени святого Феодосия Мелитопольского.

Первый этап строительных работ нового православного храма, который будет располагаться на улице В. Интернационалистов около проходной «Продмаша», уже начат, пишет "Сайт города Мелитополя".

Мелитопольская подрядная организация уже получила средства и приступила к первому этапу строительных работ – закладке фундамента. Три года назад, в мае 2013 года, было выбрано и освящено место и установлен крест на этом месте.

– Из-за финансовых проблем строительство откладывалось. И вот старт дан, - рассказывает запорожский бизнесмен Александр Хоменко.

– Размеры храма будут 15-17 метров, а высота в колокольни – до 15 метров. Строить храм будем из кирпича мелитопольская подрядная фирма. Первый этап работ уже оплачен. Рядом с храмом стоит четырехэтажное здание бывшего завода. На первом этаже здания будет располагаться детская воскресная школа. Вчера в епархии архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука из предоставленных проектов выбрал и утвердил один, самый красивый, - рассказывает бизнесмен из Запорожья Александр Петрович.

Феодосий Мелитопольский жил в городе в начале 20-го века, был подвергнут гонениям, но не отрекся от веры, за что православной церковью был причислен к лику святых. В 1950 г. о. Феодосий умер и был похоронен на Красногоровском кладбище. В 2012 году по решению Священного Синода УПЦ МП исповедник Феодосий Мелитопольский был канонизирован.