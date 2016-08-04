Воры снова ограбили православный храм

В ночь с 1 на 2 августа 2016 года был ограблен храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской города Винница. Об этом сообщил клирик храма протоиерей Алексей Навалихин, пишет Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам священника, через 15 минут после полуночи сработала установленная в церкви сигнализация. Когда отец Алексей подошел к храму, то увидел выломанную дверь. Преступник к тому времени уже успел убежать, прихватив с собой церковную утварь и пожертвования с карнавок.

На место преступления прибыли сотрудники полиции и провели необходимые следственные действия. Благодаря оперативности правоохранителей грабитель был задержан уже в 5 утра. Вором оказался 19-летний житель Погребищенского района, который уже имел условную судимость.

Несколькими днями ранее, в Киеве в ночь с 29 на 30 июля 2016 года, был также ограблен храм в честь Воскресения Христова, что на Лесном кладбище.

Настоятель прихода протоиерей Николай Кострубицкий, обнаружил пропажу дарохранительницы со Святыми Дарами и составляющих евхаристического набора. Также злоумышленники забрали деньги из ящиков для пожертвований.

Полиция, прибывшая на место преступления, составила описание похищенного и приняла заявление от настоятеля.

Напомним, на Полесье в Сарненской епархии за период с апреля по июнь 2016 года было ограблено 4 храма. Во всех случаях злоумышленники похищали церковные пожертвования.