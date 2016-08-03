На Львовщине нашли 400-летние иконы, которые считались утраченными

В церкви с. Большие Грибовичи под Львовом нашли иконы из иконостаса XVII ст., которые до этого времени считались утраченными. Ученые предполагают, что их автором является львовский художник Федор Сенькович, работы которого почти не сохранились до нашего времени.

Об этом в комментарии ИА ZIK сообщила кандидат искусствоведения Марьяна Пелех, которая исследовала иконостас в Больших Грибовичах. Она отметила, что во время исследования нашла послевоенную фотографию этого иконостаса в архиве Национального музея. На снимке было 14 пророков.

Сейчас же в храме только шесть пророков: два картуша по два пророка и два – по одному. Исследовательница начала расспрашивать отца и старших прихожан о недостающих частях иконостаса, однако те ничего не знали. Поиски сдвинулись с мертвой точки благодаря польской исследовательнице Агнешке Гронек, которая работает над публикацией рукописи выдающегося львовского искусствоведа польского происхождения Мечислава Гембаровича.

В своей работе 1962 года он пишет про иконостас, который находится в Больших Грибовичах. М. Пелех отметила, что иконостас первоначально находился в Успенской церкви, которая была единственным украинским храмом в центре Львова.

«Почему этот иконостас такой известный? Есть документы о том, что братчики много заплатили за иконопись Федору Сеньковичу и Николаю Петрахновичу.

Все искали этот иконостас очень долго. Собственно, Мечислав Гембарович идентифицировал его в храме в Больших Грибовичах. Гембарович говорил, что, вероятно, иконы спрятаны за иконостас. Там подумали, что лучше скрыть его, чем сжечь», – пояснила М. Пелех.

Таким образом удалось найти утраченный картуш с иконами двух пророков. По мнению М. Пелех, там изображены пророки Даниил и Михей.

«Вероятно, что автор этих икон Федор Сенькович, ибо Николай Петрахнович имел другой стиль – более острый, динамичный с более контрастными формами», – отметила она.