Крестный ход по местам захоронений жертв политических репрессий прошел в Архангельске

Традиционный архангельский крестный ход по местам захоронений жертв политических репрессий «От пересылки до пересылки и дальше — в Лявлю» прошел 1 августа. Его возглавил руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров), сообщает Благовест-инфо.

Необходимо говорить о том, что на Севере в ХХ веке массово убивали невинных людей, подчеркнул священник. По его словам, помолиться пришли более 200 человек: «Имена тех, кто лежит в этих могилах, неизвестны. Их объединяет одно: все они невинноубиенные. Кто покаялся в их смерти? Никто. Вырезали, зверствовали, лютовали, устроили массовую бойню. И на все это только один ответ: «Так получилось!». Мир знает о Нюрнбергском процессе, о его приговоре. А что у нас? Кто-то скажет, что во всем виновата секта атеистов, обесценившая человеческую жизнь. Точно известно одно: Россия перенесла страшный социальный эксперимент. И необходимо не отворачивать лицо от этой правды. Необходимо говорить о том, что на Севере в ХХ веке массово убивали людей. Это факт, его помнят очевидцы. Мы должны знать, что менее ста лет назад в нашей стране людей топили баржами, сажали на кол, сдирали кожу. Это было».

Как отметил священник, признание — это попытка честного отношения к историческим событиям, трезвое отношение к фактам. «Крестный ход — это тоже своеобразный шаг к покаянию. Мы привыкли врать, замалчивать, — подчеркнул отец Феодосий. — Какое у нас отношение к расстрелянным? Как к мусору! Почему? Неужели эти люди не страдали, да просто не жили?»

Крестный ход начался на площади 60-летия Октября возле храма Новомучеников и Исповедников земли Архангельской. В Привокзальном районе находится много «расстрельных рвов». На месте современного спального района, «на Мхах», начиная со времен Гражданской войны, проводились массовые расстрелы. Далее верующие на автобусах и легковых машинах отправились к Всехсвятской церкви Архангельска. Возле этого храма установлен каменный крест в память о том, что там с 1920 года была пересылочная тюрьма.

Затем верующие остановились в поселке Уемском под Архангельском. Там они вознесли молитвы об интернированных поляках, прибалтийцах, крымских и поволжских немцах. Также совершили заупокойные богослужения в Малых Корелах, в Черном Яру, где во времена большого террора собирали для этапирования раскулаченных крестьян Северного Края. Оттуда их баржами увозили на Печеру. Кроме того, участники хода помолились возле поклонного креста, установленного в память расстрелов 1938 года.

Далее духовенство и миряне помолились на Псаревском кладбище, куда с 1943 года по начало 1950-х годов привозили из Архангельска трупы расстрелянных людей. Затем верующие совершили литию возле дачного кооператива «Северодвинка», где в середине 1930-х годов хоронили жертв репрессий.

Завершился крестный ход молебном у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Лявле.

Отец Феодосий отметил, что человек, который помнит свой род, историю, бережнее относится к своей родине. «Наша земля хранит огромное количество убиенных. Память об этом должна быть общенациональной. Гражданская война не кончилась, мы еще не определились, кто на чьей стороне. Многие до сих пор оправдывают свершенные деяния. В свете этого необходимо, но в тоже время и трудно сохранять память. Мало кто этим занимается, Николай Васильевич Суханов, организатор крестного хода «От пересылки до пересылки и дальше — в Лявлю», один из таких людей».