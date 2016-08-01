В Киеве из храма в честь Воскресения Христова похитили Святые Дары

На днях был ограблен храм в честь Воскресения Христова, что на Лесном кладбище, сообщает сайт Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Сразу после известия о преступлении в храм прибыл благочинный Кладбищенского благочиния протоиерей Сергий Вейго.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Николай Кострубицкий, он обнаружил пропажу дарохранительницы со Святыми Дарами и составляющих евхаристического набора. Также злоумышленники нагло раскрыли все карнавки для пожертвований.

Полиция, прибывшая на место преступления, составила описание похищенного и приняла заявление от настоятеля.