В Киеве из храма в честь Воскресения Христова похитили Святые Дары
17:32, 01 августа 2016Общество
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Алтарь храма в честь Воскресения Христова. Фото:mitropolia.kiev.ua
На днях был ограблен храм в честь Воскресения Христова, что на Лесном кладбище, сообщает сайт Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Сразу после известия о преступлении в храм прибыл благочинный Кладбищенского благочиния протоиерей Сергий Вейго.
Как рассказал настоятель прихода протоиерей Николай Кострубицкий, он обнаружил пропажу дарохранительницы со Святыми Дарами и составляющих евхаристического набора. Также злоумышленники нагло раскрыли все карнавки для пожертвований.
Полиция, прибывшая на место преступления, составила описание похищенного и приняла заявление от настоятеля.
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