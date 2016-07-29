Голуби и церкви на земном шаре - в Вилково новая достопримечательность
18:00, 29 июля 2016Общество
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Фото: 04849.com.ua.
В Вилково завершили строительство памятника-символа города в виде композиции с голубями. Идея установки памятника под названием «Миру мир» принадлежит городскому голове Вилково Матвею Иванову. Работы выполнил Юрий Ефимов, используя метод художественной ковки, сообщает 04849.com.ua.
Установленный памятник символизирует собой самобытность Вилково и мир на земле: земной шар с расположенными по контурам церквями и белый голубь в руке. Архитектурная композиция установлена в месте, откуда расходятся две улицы, ведущие к двум православным храмам.
Всего для изготовления памятника мастеру потребовалось 150 кг черного металла, а также краска для придания цвета своему творению.
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