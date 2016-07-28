Епископ УПЦ крестил знаменитых пятерняшек

27 июля 2016 года, накануне Дня Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил Одесскую детскую городскую клиническую больницу №2, где в сослужении благочинных Одесской епархии и III городского округа протоиереев Павла Полещука и Вячеслава Бондаря совершил Таинства Крещения и Миропомазания родившихся недавно пятерых малышей с наречением имен в честь Дарьи, Александры, Дионисия, Владислава и Давида, сообщает сайт Одесской епархии УПЦ.

На Крещении присутствовали руководитель городского управления здравоохранения И.В.Шпак и крестные родители.

После завершения Таинства митрополит Агафангел в своем архипастырском слове подчеркнул, что это уникальный случай не только для Одессы, но и для всей Украины, когда в одной семье родились сразу 5 младенцев – 3 мальчика и 2 девочки.

Мы рады, что эта уникальная семья сразу получила подарок от городских властей – просторную квартиру, где будет место всем детям. А от Одесской епархии мы дарим вам вот этот подарочный сертификат на приобретение бытовой техники, чтобы новой квартире вам было удобно и комфортно.

Сегодня 5 детей стали полноправными членами нашей Святой Православной Церкви, и отныне о них будет совершаться молитва в наших храмах, а на небесах станут молиться о новокрещенных их ангелы-хранители.

Поздравляю и крестных родителей с этим знаменательным событием. Вы взяли на себя миссию духовного воспитания этих младенцев, чтобы они стали настоящими православными христианами. Пусть Господь поможет вам в этом благом деле.

Еще раз хочу всех поздравить с этим замечательным событием. И пусть Божией благословение пребывает со всем вами, пусть эти дети растут крепкими и здоровыми, в мире и согласии, чтобы вырасти достойными гражданами нашего земного Отечества. А Одесская епрахия будет и впредь оказывать вам помощь – и духовную, и материальную».

В ответном слове мама младенцев сердечно поблагодарила Владыку за совершение Таинств, за его теплые слова и подарки, подчеркнув, что их семье было очень радостно ощутить заботу и внимание со стороны Одесской епархии и лично митрополита Агафангела.

Затем были вручены иконки святого равноапостольного великого князя Владимира всем крестным родителям на молитвенную память.